SCFI 連續第六周走跌、且跌幅擴大 法人對後市觀望

SCFI指數在上周收盤時，為1,595.08點，較前一周下跌9.3%，其中，美東線下跌18.05%，美西線下跌17.97%，歐洲線下跌1.87%；法人機構SCFI指數連續第六周走，隨近期運價跌幅擴大，加上後續市場變數仍多，運價是否落底仍有待觀察，對海運股維持中立看法。

分析師指出，以哈停火方面，原本哈瑪斯指控以色列違反停火協議，將暫緩釋放人質，後來又如期釋放第六波人質，近日處於第二階段停火協議的談判，另外，農曆春節過後市場運價仍處於下行階段，隨近期運價跌幅擴大，後續市場變數仍多，運價是否落底仍有待觀察。

近期觀察重點仍在於以哈停火談判進展，儘管目前多數航商傾向持續觀察，然若停火談判進展順利，部分航商可能恢復船隻通行，恐進一步造成市場混亂及對運價帶來向下風險。

展望2025年，研調機構預估市場運力供給的年成長幅度，將由2024年的10.5%下滑至5.6%，需求則由3%下滑至2.5%，市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕。

運價走勢關鍵仍在於紅海危機的持續性，若紅海危機解除、航商不需繞道而行的情況下，將加重市場過剩運力的壓力，進而壓抑運價水準；反之，若紅海危機持續，則航商繞道將有利去化過剩運力，為運價走勢帶來支撐。