美國優先政策有利特別股發行人 特別股行情不看淡

美國聯準會於2025年1月如市場預期按兵不動，然而整體貨幣政策放寬的趨勢不變，且近期市場動盪使得投資人避險情緒蔓延，特別股等固定收益型資產2025年來維持上漲格局。柏瑞投信表示，美國聯準會雖暫緩降息腳步，但美國經濟展望依舊穩健，加上川普的美國優先政策，有利於特別股發行人，後市行情並不看淡。

柏瑞投信2025年第1季「洞悉特別股」報告指出，近期市場多空訊息交錯，使得特別股殖利率震盪上行來到近年來的相對高位，且高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，依然具有投資吸引力，浮現中長線布局契機。由於特別股殖利率具有投資吸引力，2024年第4季特別股ETF亦持續呈現資金淨流入。

柏瑞投信表示，觀察近期特別股價格仍低於2018年經濟衰退疑慮時創下的低點，以價值面分析，特別股價格仍具有回升潛力。此外，受惠於交易活動增溫帶來的手續費收入提升，美國銀行業2024年第4季財報表現優異，美國金融業第4季股東權益占總資產的比例亦持續上修，且維持在歷史相對高位，顯示金融業體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力佳，持續發放特別股股利的能力應無虞。

此外，美國金融業可望受惠於金融監管放寬政策，雖沒有直接針對特別股的利多，但有間接的外溢效果：1、特別股發行機構多為銀行與保險等金融業者，獲利的提升將使利差可維持在較窄空間；2、寬鬆利率政策可促使較高利率發行的特別股買回再融資；3、美國優先政策有利資金回流美國，並湧進風險性資產，為特別股提供資金流入支撐。