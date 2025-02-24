「新」冠狀病毒出現 防疫股齊揚、高端疫苗盤中漲停

中國科學院武漢病毒研究所最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2，受此消息影響，美國疫苗股應聲大漲，台股中防疫概念股也走強，高端疫苗盤中漲停，恆大（1325）大漲近7%，雃博（4106）上漲逾5%，國光生（4142）、熱映（3373）漲幅逾4%。

南華早報報導，武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在《細胞》期刊發表一項新研究發現，研究人員在蝙蝠身上找到新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2。

研究報告指出，其入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同，都可與人體內的ACE2蛋白質接收體結合，以感染細胞。研究顯示，新病毒比原始毒株有更強的結合能力，宿主範圍更廣，但研究人員強調新病毒的威力明顯低於COVID-19新冠病毒，不應誇大該病毒對人類的風險。

此外，新病毒目前只是在實驗室中發現，尚未在人體中檢測到。研究人員亦發現針對新病毒的單株抗體和抗病毒藥物。

不過，美國疫苗股應聲大漲，莫德納21日收漲5.3%、BNT美國ADR收漲近2%、輝瑞收盤漲1.5%，帶動台股防疫股也走強，其中高端疫苗跳空大漲，並攻至漲停板52.1元。

高端疫苗在今年一月宣布，與法國醫藥公司Substipharm Biologics（S-Bio）針對「恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）」完成在越南的經銷合約簽署。高端疫苗表示，恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）由高端疫苗所開發。

高端疫苗說明，雙方未來也將針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡等市場開發持續協商，加速將高品質與安全的腸病毒71型疫苗導入東協市場。