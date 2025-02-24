BBU 族群分道揚鑣 新盛力鎖漲停、AES殺跌停

台股24日大跌逾200點，鋰電池模組（BBU）概念族群也漲跌互見，新盛力（4931）受惠AI伺服器需求旺盛，2月24日不受列注意股影響，爆量快攻漲停72.8元鎖死，並帶動興能（6558）高一度跟漲逾8%，系統電亦逆勢走強，表現優於大盤；惟AES-KY隨台股重挫下殺跌停941元，退出千金俱樂部。

新盛力因股票達公布注意資訊標準，2月21日公告2025年1月營收2.04億元、年減17%，稅前淨利5500萬元、年增358%，稅後純益4400萬元、年增340%，每股盈餘達0.67元、年增347%。股價表現上，新盛力受惠AI題材加持，股價於2024年底攀上78.7元歷史新高後，蛇年開紅盤以來多落於65~70元間高檔橫向整理，惟季線仍持續上揚，24日多頭醞釀已久的攻勢大爆發，開盤約半小時後即衝上漲停72.8元鎖死，成交量也同步放大至逾2萬大張，成為BBU概念族群領頭羊，並激勵短均呈現揚升的興能高隨之爆量彈回5日線及60元之上。

法人表示，新盛力受益於全球對於電動工具需求的提升，2024年前三季EPS 1.72元，賺贏2023年全年1.65元表現，預期輝達GB200伺服器將採用BBU，2025年可望產生新市場機會。