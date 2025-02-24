快訊

賓士貓愛自由頻出走…這次獨自搭火車旅行27公里 獲政府贈送終身免費通勤卡

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

BBU 族群分道揚鑣 新盛力鎖漲停、AES殺跌停

經濟日報／ 新媒體中心記者/台北即時報導
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

台股24日大跌逾200點，鋰電池模組（BBU）概念族群也漲跌互見，新盛力（4931）受惠AI伺服器需求旺盛，2月24日不受列注意股影響，爆量快攻漲停72.8元鎖死，並帶動興能（6558）高一度跟漲逾8%，系統電亦逆勢走強，表現優於大盤；惟AES-KY隨台股重挫下殺跌停941元，退出千金俱樂部。

新盛力因股票達公布注意資訊標準，2月21日公告2025年1月營收2.04億元、年減17%，稅前淨利5500萬元、年增358%，稅後純益4400萬元、年增340%，每股盈餘達0.67元、年增347%。股價表現上，新盛力受惠AI題材加持，股價於2024年底攀上78.7元歷史新高後，蛇年開紅盤以來多落於65~70元間高檔橫向整理，惟季線仍持續上揚，24日多頭醞釀已久的攻勢大爆發，開盤約半小時後即衝上漲停72.8元鎖死，成交量也同步放大至逾2萬大張，成為BBU概念族群領頭羊，並激勵短均呈現揚升的興能高隨之爆量彈回5日線及60元之上。

法人表示，新盛力受益於全球對於電動工具需求的提升，2024年前三季EPS 1.72元，賺贏2023年全年1.65元表現，預期輝達GB200伺服器將採用BBU，2025年可望產生新市場機會。

延伸閱讀

統一投信推出優選低波多重資產基金 四招掌握台股成長機會

台積電先進封裝 大爆單…今年逾七成產能輝達包辦

美股利空罩頂 台股備戰…法人建議三招因應

AI晶片一哥財報 兩重點

相關新聞

巴菲特現金部位飆到驚人的3342億美元！狄驤「創歷史新高」：連九季逢高賣股

巴菲特的伯克希爾現金部位已經飆到驚人的3342億美元，創下歷史新高，也意味著連續九季逢高賣股...

製鞋雙雄奔天價 鈺齊腿軟翻黑

製鞋股近期受惠國際知名運動與時尚品牌的訂單動能持續增長，加上WBC資格賽開打增添話題，以及第2季將進入鞋廠旺季，多頭跑在...

AES重挫跌出千金行列 竟是全市場唯一的跌停股

台股24日開低，電池模組股王AES-KY（6781）開低走低，盤中遭摜至跌停板941元，不僅跌出千金股行列，更是全市場唯...

台股隨美股大跌 法人建議多觀察台積電ADR走勢

台股因為美股上週五大跌而使今天盤勢受到牽累，接近中午時跌點約在170點。法人分析，近半年以來台股回檔測試半年均線皆有守，...

美國優先政策有利特別股發行人 特別股行情不看淡

美國聯準會於2025年1月如市場預期按兵不動，然而整體貨幣政策放寬的趨勢不變，且近期市場動盪使得投資人避險情緒蔓延，特別...

「新」冠狀病毒出現 防疫股齊揚、高端疫苗盤中漲停

中國科學院武漢病毒研究所最近在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2，受此消息影響，美國疫苗股應聲大漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。