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台股盤中跌勢收斂 23500點失而復得

中央社／ 台北24日電
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

權王台積電今天下跌20元，台股早盤最低下探23461.43點，一度失守23500點，盤中跌勢收斂，跌逾200點，站回23500點，櫃買指數也由黑翻紅。散裝出現搶運潮，帶動散裝航運股價上揚，IC設計族群股價也表現不俗。

截至10時55分，台股指數為23557.23點，下跌173.02點。電子股盤中下跌1.36%、金融股下跌0.61%；代表中小型股票的櫃買指數由黑翻紅，上漲0.16%。

大型權值股拖累盤中表現，台積電下跌20元，為1075元；鴻海由黑翻紅，漲0.5元達183.5元；聯發科盤中同樣由黑翻紅，股價為1515元，上漲5元。

散裝航運股中，四維航盤中一度以20.55元攻上漲停，盤中為20.15元，上漲逾7%；裕民上漲逾6%；台航、益航與新興皆上漲逾3%。

IC設計概念股中，創惟盤中上漲逾7%，敦泰與來頡皆上漲約5%。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，台股今天下跌，主要是受到市場憂慮美國經濟景氣趨緩，美股21日大跌的影響。目前本週市場關注仍是美國總統川普（DonaldTrump）政策，具有較大變數，另外輝達（NVIDIA）將在26日公布財報，將反映在台股27日表現。

他表示，權王台積電股價還須觀察，已有好幾次往季線回測，季線失守的話，大盤指數將難以表現；而台積電今天盤中下跌20元，他認為是外資受到美股大跌影響，被動調節權值性的股票。若扣掉掉台積電，台股實質跌幅約60至70點，整體個股的跌勢沒有太重。

IC設計 台積電 台股指數

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