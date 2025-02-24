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高鋒挾機器人、電動車、CoWoS 題材飆漲停 創近25年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
機器人題材持續熱燒。（本報系資料庫）
機器人題材持續熱燒。（本報系資料庫）

機器人題材持續熱燒，高鋒（4510）挾著機器人、電動車、CoWoS三大題材，24日以55.5元開高後走高，衝上漲停59.9元鎖死，排隊買單超過1.49萬張，盤中爆出逾6萬張成交量，高居個股成交量冠，寫下2000年4月以來、近25年新高。

和大（1536）與高鋒及盟立合作投資盟英科技，未來將生產機器人諧波減速機；MWC 2025、台北國際工具機展、輝達（NVIDIA）GTC大會將在3月登場，助攻機器人股的漲勢，高鋒除跨足機器人之外，也具有電動車、CoWoS的熱門題材，後續營運看旺。

2025年台北國際工具機展將在3月3日至8日登場，由外貿協會與台灣機械公會共同主辦，國內外參展廠商計1,030家、使用6,110個攤位，規模創高，主要聚焦「AI與機器人」、「未來智造」與「綠力永續」三個核心、五大領域，共有八大亮點。

台北國際工具機展今年首度將「AI與機器人」列入核心主題，機器人議題持續發燒；另外，國際大廠輝達、特斯拉、Meta、蘋果等競相投入，都是推升機器人族群上漲的重要關鍵。

高鋒去年前三季每股純益己賺贏2023年全年，將與和大成立「和大芯科技」，鎖定半導體CoWoS先進測試設備應用，主要由高鋒負責組裝、和大擔任機電系統，另外，再加入另一家集團公司進行檢測設備自動整合技術，三家一起合作成立和大芯科技公司，資本額6億元。

和大 機器人

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