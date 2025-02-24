巴菲特現金部位飆到驚人的3342億美元！狄驤「創歷史新高」：連九季逢高賣股

巴菲特的伯克希爾現金部位已經飆到驚人的3342億美元，創下歷史新高，也意味著連續九季逢高賣股...

不得不說，市場總是非常關注巴菲特的動向，而這幾個月來巴菲特持續賣股增加銀彈的行為，也讓市場愈來愈擔憂股市的前景。

畢竟，巴菲特的操作邏輯很簡單，那就是在估值過高的時候持續賣出。

像是從1997年到1999年，美股飆升最快的時候，巴菲特卻在這兩年間一路降低持股比例，從80%以上降到50%以下，同時將債券比例從20%以下拉高到40%以上，主因就是巴菲特認為當時股市估值過高。 這段期間許多投資人都在指責巴菲特，因為他在股市最飆的時候選擇離開市場，導致伯克希爾的績效遠遜於大盤。 不過，隨著時間來到2000年科技泡沫，當時的狀況是股市崩跌，債市飆升，等於伯克希爾提前兩年開始的賣股買債策略大獲全勝，巴菲特不但躲過股災，甚至在2000年繳出亮眼成績單。

總之，一般投資人不能用自己的想法去看巴菲特加減碼的操作，因為一般投資人的部位很小，想賣出可以隨時賣出，但像伯克希爾這種擁有大量資金的企業，其一舉一動都會牽動市場股價變化。

因此，巴菲特往往會將操作期間拉得很長，像是2000年避開網路泡沫，就要歸功於2年前早早持續減碼，如此不只能降低對市場的影響，也能讓自己的股票賣再更好的位置。

更重要的是，巴菲特減碼的行為不一定跟經濟衰退或金融危機畫上等號，因為巴菲特幾十年來的操作邏輯，就是在估值過高時賣出，並耐心等待好時機到來。

所以說，巴菲特連續減碼九季，確實傳達出了股市估值過高的訊號，而投資朋友也要留意估值過高造成的風險。

簡單來說，股市估值過高意味著投資人將較多資金投入市場，或是普遍使用較高的槓桿，在這種情況下的股市會更容易受到利空影響。

像是2023年與2024年，市場也多次擔憂美經濟將陷入衰退，並造成了跌勢驚人的股災。

然而，我們回頭看可以發現，過去兩年的實際情況是美經濟僅有短暫變得疲軟，幾個月後又重新變得強勁，股市也在崩跌後屢創新高。

由此可知，我們要看到經濟衰退並不簡單，但當市場情緒太樂觀，造成估值過高時，中短線的利空往往就能造成劇烈的估值修正，而這也是我們可以好好把握的逢低布局時機。

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