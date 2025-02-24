俄烏戰爭停火有望 散裝龍頭慧洋-KY領軍大漲、四維航一度攻漲停

俄烏戰爭停火有望，BDI指數（波羅的海綜合指數）最新報價反彈4.25%，全球散裝船戰後重建需求浮現，各方人馬搶租船，以中、小型船優先受惠，在輕便極限型率先大漲後，24日頭頭慧洋-KY（2637）領軍大漲，盤中最高漲幅近9%股價到81.4元，中、小型散裝船為主的四維航（5608）早上則是最先攻上漲停。

近期漲幅較大以輕便極限型為主，法人分析，以現在運價漲幅已達到2成，第1季國內經營中小型船為主慧洋-KY、四維航、台航（2617）及正德（2641）等優先變好；今天慧洋-KY、四維航成為上漲領頭羊，四維航最高亮燈漲停為20.55元，正德今天盤中漲幅為21.35元，最大漲幅為5%、台航最高來到33元、漲幅為4%。

隨著市場需求擴大，散裝船供給緊俏，只要需求一出籠，價格就會上漲，缺船效益也會擴散到大型散裝船舶，包括裕民（2606）、中航（2612）、新興（2605）等跟著受惠。

慧洋-KY是國內中、小型船舶最多的業者，截至2024年止旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年，中小型船舶占比超過6成，再加上該公司節能船舶多，是市場最熱門的船舶，所以這波中、小型船舶先漲，慧洋-KY業績受惠會最明顯。

慧洋-KY2024年全年自結稅前盈餘為60.63億元，年增率達83.83%，每股稅前盈餘達8.12元；展望2025年，慧洋-KY早就因應環保法規日趨嚴格，加碼擴建新船適時淘汰老舊船舶，2025年還有中、小型船交付，維持每年都有新運力加入，增進船隊全球競爭力，隨著運價漲，今年的獲利再度出現想像空間。

國內的中小型散裝船業者四維航2024年營運就開始漸入佳境，受惠於第3季出現盈餘，稅後純益為7727萬元，每股稅後純益為0.2元，前三季虧損跟著縮小，稅後虧損1.13億元，每股稅後虧損0.29元。

四維航的船隊規模可遠、近洋航線靈活調度運用，積極推動船舶的汰舊換新，增加環保節能新船布局，隨著新船交船後總船數增加為29艘，今年及明年還有新船加入提升運營績效。

台航船隊汰舊換新規劃成效持續呈現，該公司船隊平均船齡降至5年以下， 台航擁有4萬噸級原木船2艘、6萬噸級散貨輪10艘及8萬噸級散貨輪9艘，合計21艘的船隊規模，其中20艘為節能船占總船隊的95%，船務年輕化且競爭力強船型配置於市場上操作相對靈活。

正德船隊達到20艘，也是以中、小型船舶為主，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能。