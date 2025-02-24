瀚亞：三大理由支持布局全球科技股 投資人可繼續投資

美國總統川普上任不斷頒布新命令，其中關稅政策成為市場密切關注焦點，市場擔心為全球經濟與科技股帶來衝擊，加上中國DeepSeek的橫空出世，為AI科技領域帶來震撼，科技股開年以來走勢呈現震盪格局，逢低布局好時機。瀚亞投資表示，美國後續若針對台灣所生產晶片或電子產品課徵關稅，乍看之下對整體電子產業影響大；若針對高階製程晶片加徵關稅，主要關稅影響最終仍將反映在終端客戶上，故實質影響相對有限。

瀚亞投資-全球科技股票基金研究團隊三大理由說明，投資人可繼續投資全球科技股。

一、AI長線機會尚未完全反應，目前AI僅從基礎建置類股觀察到實際訂單的成長，在應用類軟體或載體的表現仍由想像所堆疊，在AI所開展的未來世界藍圖下，軟體與載體成長性也不容小覷。

二、儘管聯準會降息速度可能放緩，但全期主要央行仍在降息道路上；在AI浪潮推升下，美股七巨頭將跟隨降息，擴大資本支出迎接未來不可限量的AI應用發展，疫情期間美股七巨頭更保留大量現金，因應未來投資計畫，故資金成本得以控制。

三、企業未來獲利將會影響股價成長性，七大科技巨頭2026年平均預估本益比為24倍（排除特斯拉），平均預估獲利增長為17%；美股消費龍頭2026平均本益比為22倍，平均預估獲利增長10%；很多人會擔心評價過高，但實際考量未來成長性，科技股仍具投資機會。

瀚亞投資-全球科技股票基金操作採高信念持股，集中配置在47檔最看好的持股，主要配置地區為美國、台灣及香港，產業集中在網路、半導體及軟體類股；重視持股的成長潛力，所持有的股票2026年平均預估獲利成長約14%、高於指數的13%，所有期間的績效也相對亮眼，皆位在同類型的前二分之一，在攻守間取得完美的平衡。