統一投信推出優選低波多重資產基金 四招掌握台股成長機會

台股殖利率一向在全球股市中名列前茅，然而，台股加權指數殖利率卻在2024年大幅下滑。統一投信表示，台股今年機會與風險並存，企業獲利有撐，今年股利率可望回升，但川普2.0效應導致資本市場震盪加劇，投資人可以透過多元收益來源滿足配息需求。即將於3月10日募集的統一優選低波多重資產基金，配置「台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF、台股高息股」，透過四大面向的量化選股與質化分析，掌握台股成長機會。

台股已連漲兩年，息率自然下滑。據彭博統計，加權指數殖利率在去年底降到3.29%，創近年新低。統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示，2024年台股企業每股盈餘預估大幅成長44.58%，企業獲利增長是上市櫃企業配息的核心基礎，可分配盈餘增加，預期殖利率將回升。同時，AI市場規模預計將從2024的2,736億美元，成長到2035年的5兆2,670億美元，期間複合年增長率為30.84%。台灣是全球AI重鎮，企業獲利成長有AI當靠山；台股高息股今年預期將有戲唱。

有別於被動式高息產品，主動式基金可因應市況靈活操作，統一優選低波多重資產基金將以「龍頭權值股、配息能力佳、低波動度、具獲利能力且相對評價合理」等四大面向的量化法，加上質化分析綜合評估，待基金成立後伺機進場，擇優布局台股高息股，順勢卡位即將到來的除權息旺季。

涂韶鈺表示，台股受惠AI應用百花齊放，市場預期2025~2026年上市企業每股盈餘仍維持雙位數成長，為台股後市提供支撐。但由於台股主要以電子產業為主軸，難免得承受較大波動性，建議可同步納入多重資產基金，藉由多元配置，兼顧台股產業成長機會，並控制下檔風險。新的一年面對投資，您可以更主動！主動式投資專家統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神，在波動加大之際，打造統一優選低波多重資產基金，以可轉債、債券、高息股三大核心資產為投資人撐起保護傘。基金提供月配型／累積型兩種級別，預計3月10至14日募集繳款，發行價每單位淨值10元，保管銀行為彰化銀行。