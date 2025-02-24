美關稅與降息放緩影響股市震盪 留意科技股布局機會

美股經歷連續兩年強勁漲勢後，今年1月底中國大陸DeepSeek推出號稱低成本AI模型使股市急跌，先前拉動多頭的大型硬體股最受此消息打擊，而美國關稅與聯準會降息放緩政策也讓股市震盪加劇。

事實上，短線急跌已讓許多質優科技股價值再現，並創造絕佳進場機會。法人建議，投資人可藉由指數震盪之際、擇優布局主動式科技基金、掌握最佳投資科技股的機會。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，本波大跌後EPFR投資金流顯示，至1月29日的一周科技基金吸金達16周新高，並推動反彈行情，顯示投資市場對AI科技前景的信心仍存並且具高度逢低加碼意願。

另外，美系CSP釋出正面資本支出展望，2025年將年增32%，自之前預估之12%明顯上修，多用於投資AI伺服器基礎建設，即使DeepSeek橫空出世，尚未能撼動美國四大雲端服務供應商(CSP)繼續加大AI投資之趨勢。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，從各大CSP資本支出來看，對高階GPU購置以及資料中心擴展仍持續，預估AI模型持續往AGI發展的過程中各家廠商面對AI軍備競賽再邁入白熱化，相關供應鏈有望持續受惠。