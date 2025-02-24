美股拉回影響、台股開盤下跌156點 台積電開低15元

美股上周五（21日）大跌，拉低台股24日開盤指數下跌156.45點，開盤指數為23,573.8點。台積電（2330）開盤價1,080元，下跌15元。

群益投顧表示，雖然美國總統川普積極大力扶植英特爾，但隨台積電不斷快馬加鞭擴廠、產能持續增加，全球市占率與頂尖技術遙遙領先，長期展望依然樂觀。美中貿易戰持續，台灣具非紅供應鏈優勢，長期而言將隨美股水漲船高，但短線將受國際政經局勢影響，預期台股近日將呈高檔盤堅震盪格局。

美國經濟數據疲弱加上通膨預期上升、企業財報不佳等因素，導致上周五（21日）美股下跌，但輝達財報可望樂觀、台積電出貨看望等利多，將使台股波動幅度加大，呈盤堅震盪格局,，台股長期持續看好。投資人可鎖定營運良好的績優股，謹慎操作，待股價拉回時分批逢低進場布局。

操作題材可留意：電力需求升溫帶動重電營運走揚─受惠於AI產業持續大幅成長、帶動全球電力需求不斷攀升、美國積極強化電

力基建政策；台電強韌電網計畫，推升台灣重電業者2025年出貨強勁，手上訂單能見度長達三至五年，後市營運看旺。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,428.02點，下跌748.63點、跌幅1.69%；S&P500指數下跌1.71%；那斯達克指數下跌2.2%；費半指數下跌3.28%。台積電ADR下跌0.93%。

上周五因為從消費者信心到房屋、乃至服務類的經濟數據，都讓投資人不安。密西根大學2月消費者信心指數終值為64.7，低於經濟專家原估67.5，且較1月下滑10%。指數中五個指標全都下滑。標普全球（S&P Global）調查則顯示，2月美國服務業景氣出現兩年多來首見萎縮。

輝達（NVIDIA）本周公布財報，勢將左右科技股接下來走勢，1月個人消費支出（PCE）物價也將牽動聯準會（Fed）不急於降息的立場。

三大法人上周五集中市場合計買超172.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超178.8億元，投信賣超48億元，自營商（自行買賣）買超9.4億元，自營商（避險）買超32.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加811口至3,490口，其中外資淨空單增加722口至25,255口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少761口至995口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08上升至1.13。VIX指數下降0.65至17.73。外資台指期買權淨金額0.15億元 ; 賣權淨金額0.39億元。整體選擇權籌碼面偏多。