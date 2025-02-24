美股大跌輝達將公布財報 法人：台股拚反攻唯量是問
美股21日重挫，費半指數下挫3.28%，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）挫跌4%。台股21日終場收在23730.25點，上漲242.79點，成交值新台幣3911.35億元。法人表示，輝達本週將公布財報，以及台達電27日舉辦法說會，市場關注今年第1季營運及展望。
凱基投顧表示，18日大盤突破頸線壓力23642點，19日、20日出現拉回走勢，21日台股多方再表態，後市只要成交量持續維持至月均量水準，目前約3663億元，盤勢有望呈現上漲，短線將向1月7日高點23943點挺進。
美國公債殖利率大幅下滑，凸顯市場對經濟趨緩的憂慮，美股21日挫跌。道瓊工業指數下跌748.63點，或1.69%，收在43428.02點，標準普爾500指數下跌104.39點，或1.71%，收在6013.13點。科技股為主的那斯達克指數重挫438.35點或2.20%，收在19524.01點，費城半導體指數則下跌174.032點，或3.28%，收在5136.594點。
觀察21日三大法人籌碼動向，自營商買超42億元，投信賣超51.19億元，外資及陸資買超176.85億元；三大法人合計買超167.66億元。
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