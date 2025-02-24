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永豐投顧：法人資金未進場 步伐放慢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，儘管台股表現不俗，甚至在美股下跌情況依舊走揚，但投信減碼達百億，對於AI主流股大幅減碼。觀察過去投信態度與大盤走向，投信能跟上長線趨勢，所以投信進出方向值得再觀察。

國際情勢方面，2月18日美國與俄羅斯在沙烏地展開談判，會議並無歐盟與烏克蘭參與，會議雖無實質結論，但被視為美俄決心和談的開始。市場對於俄烏戰爭停戰的期待升高，一旦終戰則有重建需求及原物料供應恢復的利多期待。

儘管美國川普上台後連發關稅威脅，國際股市並未受到衝擊，如果觀察年初以來國際股市表現，歐洲600指數、墨西哥股市都有近10%的漲幅，優於美股表現，香港股市更上漲近15%，顯示市場已適應關稅壓力，利空不跌有利多方。

永豐投顧表示，台股已經向上突破第一道壓力，未來可觀察23,900點，如果能繼續上攻，則可確立向上趨勢。另外，美國聯準會（FED）有意放慢或暫停縮表，也是貨幣面有利因素。有鑑於趨勢偏多，操作態度可趨積極，逢低買進。

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