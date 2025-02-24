安聯投：第1季挑戰較大 盤面偏向整理

安聯投信台股團隊表示，雖然第1季挑戰較大，盤面偏向整理、波動的格局；面對川普諸多政策的不確定性，壓抑盤勢，但也是機會點，預期2025年整體企業獲利將向上創歷史新高，大盤可望隨獲利走高，關注企業基本面仍是關鍵。近期可留即將登場的重要美國企業財報表現可能對整體股市帶來較大影響。

安聯投信台股團隊表示，成長動能集中在先進製程，惟相關供應鏈評價已推升至一定程度，今年基本面獲利數字更關鍵。至於成熟製程相關族群近期受惠中國大陸補貼政策與美國總統川普潛在禁令，帶動手機、網通及家電等急單需求，後續持續觀察終端消費需求。

安聯投信台股團隊表示，科技看好AI、IP（矽智財）/ASIC（客製化晶片）、先進/特殊製程、雲端伺服器、遊戲機、蘋概、光通及機器人等，傳產留意在美國設廠、較不受關稅影響的公司廠商，以及金融、生技新藥公司。

針對關稅議題的不確定性，安聯投信台股團隊表示，預期實質經濟影響不大，但對股市心理層面有影響，但若市場出現非理性下跌，反而應伺機布局；在評價風險部分，需留意部分股票評價面上升，但業績未同步跟上，加上美國對等關稅等不確性仍會對盤勢形成壓抑，因此布局上更應關注企業基本面獲利。

在政策面，安聯投信台股團隊表示，中國大陸2025年是「十四五」規劃收官之年，為了將各方面積極因素轉化為發展實績，包括：提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。透過提高赤字率，可以加強逆周期調節，為經濟發展注入更多動力，挹注市場信心。