快訊

約旦河兩岸一家親？約旦和巴勒斯坦的恩怨分合

美股拉回影響、台股開盤下跌156點 台積電開低15元

曾是全球家電霸主 為何Panasonic在年輕市場中消失？

安聯投：第1季挑戰較大 盤面偏向整理

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，雖然第1季挑戰較大，盤面偏向整理、波動的格局；面對川普諸多政策的不確定性，壓抑盤勢，但也是機會點，預期2025年整體企業獲利將向上創歷史新高，大盤可望隨獲利走高，關注企業基本面仍是關鍵。近期可留即將登場的重要美國企業財報表現可能對整體股市帶來較大影響。

安聯投信台股團隊表示，成長動能集中在先進製程，惟相關供應鏈評價已推升至一定程度，今年基本面獲利數字更關鍵。至於成熟製程相關族群近期受惠中國大陸補貼政策與美國總統川普潛在禁令，帶動手機、網通及家電等急單需求，後續持續觀察終端消費需求。

安聯投信台股團隊表示，科技看好AI、IP（矽智財）/ASIC（客製化晶片）、先進/特殊製程、雲端伺服器、遊戲機、蘋概、光通及機器人等，傳產留意在美國設廠、較不受關稅影響的公司廠商，以及金融、生技新藥公司。

針對關稅議題的不確定性，安聯投信台股團隊表示，預期實質經濟影響不大，但對股市心理層面有影響，但若市場出現非理性下跌，反而應伺機布局；在評價風險部分，需留意部分股票評價面上升，但業績未同步跟上，加上美國對等關稅等不確性仍會對盤勢形成壓抑，因此布局上更應關注企業基本面獲利。

在政策面，安聯投信台股團隊表示，中國大陸2025年是「十四五」規劃收官之年，為了將各方面積極因素轉化為發展實績，包括：提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。透過提高赤字率，可以加強逆周期調節，為經濟發展注入更多動力，挹注市場信心。

延伸閱讀

鬆綁ETF單一個股最高30%的限制？狄驤：也算是0050、006208的利多

美股利空罩頂 台股備戰…法人建議三招因應

台股震盪 法人尋寶…外資按讚三族群

台股半導體ETF 搶眼

相關新聞

美股大跌輝達將公布財報 法人：台股拚反攻唯量是問

美股21日重挫，費半指數下挫3.28%，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）挫跌4%。台股21日終場收在2373...

美關稅與降息放緩影響股市震盪 留意科技股布局機會

美股經歷連續兩年強勁漲勢後，今年1月底中國大陸DeepSeek推出號稱低成本AI模型使股市急跌，先前拉動多頭的大型硬體股...

美股拉回影響、台股開盤下跌156點 台積電開低15元

美股上周五（21日）大跌，拉低台股24日開盤指數下跌156.45點，開盤指數為23,573.8點。台積電（2330）開盤...

晶心科等12家公司 3月假證交所場地自行舉辦法說會

2025年3月預計12家上市公司假臺灣證券交易所場地自行辦理法人說明會，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過...

5金控持電子股 去年1.08兆元

據各金控揭露去年十二月底台股大額投資交易名單，富邦、國泰、新光、中信、凱基等五家金控，去年十二月底對電子股總持股、持債水...

美股利空罩頂 台股備戰…法人建議三招因應

美股主要指數上周五大跌、美國總統川普恐將加碼關稅戰，台股今（24）日開盤承壓，本周後續聚焦輝達財報及川普關稅政策。法人指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。