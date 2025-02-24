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晶心科等12家公司 3月假證交所場地自行舉辦法說會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
3月在證交所場地自行舉辦法說會的公司。(資料來源：臺灣證券交椅所)
3月在證交所場地自行舉辦法說會的公司。(資料來源：臺灣證券交椅所)

2025年3月預計12家上市公司假臺灣證券交易所場地自行辦理法人說明會，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看（https://webpro.twse.com.tw）。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息（https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList）。

臺灣證券交易所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中，創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計2025年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理212場法人說明會。

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