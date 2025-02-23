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買賣中心啟動徵才 瞄準兩類菁英

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）2025年度徵才開跑，徵求會計及財金二大專業領域人才加入櫃買團隊，共同創造資本市場的多元未來。

櫃買中心成立30年以來，一直扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，配合政府政策扶植創新產業發展，營造友善創新企業的籌資環境，並持續透過股票和債券雙核心業務，扶植企業成長、協助產業創新、推動經濟發展，讓世界看見臺灣的實力，成為中小企業吸引國際資本市場的重要跳板。未來重點工作將以配合亞洲資產管理中心政策為軸心，推動五大戰略方針，厚實櫃買市場的競爭力，期許成為多功能與多層次全方位交易所。

櫃買中心提供卓越的職涯發展機會及具競爭力的薪酬待遇，更注重員工的身心健康。員工除享有勞、健保，更提供優於法令規定退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼、獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼及子女教育補助等完善福利措施，及多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡。

櫃買中心 資本市場

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