美股利空罩頂 台股備戰…法人建議三招因應

美股主要指數上周五大跌、美國總統川普恐將加碼關稅戰，台股今（24）日開盤承壓，本周後續聚焦輝達財報及川普關稅政策。法人指出，台股短期高檔震盪，建議三招因應，也就是留意邊緣人工智慧（AI）、高息股及利基傳產族群的投資機會。

台股上周五收在半年來的新高23,730點，周線也由黑翻紅，全周大漲2.4%。不過，美股上周五卻遭多重利空衝擊，美國服務業採購經理人指數（PMI）、密大消費者信心指數、成屋銷售等都不如預期，並預期通貨膨脹上揚至3.5%。美股四大指數跌幅都超過1.6%，尤其那斯達克指數大跌2.2%，費城半導體指數重跌3.2%，都不利台股科技股。

至於26日將公布財報的輝達，上周五股價大跌逾4%。台積電ADR雖然跌幅僅0.9%，但跌破200美元整數心理關卡，收198.24美元，加上台指期先行下跌255點，台股今日開盤壓力大。法人認為，中期來看，隨著關稅、台積是否入股英特爾等議題持續發酵，台股2月至3月將呈箱型震盪。

除關稅議題外，近期市場最關注的莫過於輝達本周將公布的財報。綜合華南投顧董事長儲祥生、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清看法，美國經濟及重量級科技股表現如果都不如預期，美股短期波動將大增，台股勢必受到衝擊；不過，3月多項產業展將陸續舉行，可望發布新商機，有利相關族群。

從資金面來看，台積電（2330）受美國關稅議題干擾，加上AI指標股輝達前景仍不確定，上周五電子股占大盤成交比重已下滑到六成上下；半導體族群占大盤成交比重也跌破三成，來到26.8%，近期資金有流向邊緣AI、高息股及利基傳產的跡象。