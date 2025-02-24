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台股震盪 法人尋寶…外資按讚三族群

經濟日報／ 記者張瀞文徐牧民／台北報導

美股急跌，台股短期內波動難免，不過在動盪格局中，仍有值得注意的產業。外資法人點名iPhone供應鏈、遊戲及在特殊應用IC（ASIC）、人工智慧（AI）市占提高等三大族群。

蘋果將於25日舉行股東大會，最近發布的iPhone 16e是否能引發換機潮，成為市場關切焦點。高盛證券認為，新機將帶動換機需求，並提升零組件供應鏈附加價值，預估供應鏈也不致大幅更換。至於整體iPhone，摩根士丹利證券則估計，第1季iPhone將出貨4,800萬支，季減34%，與去年同期持平。

另外高盛分析，AI相關應用研發進程將加速，並帶動高規格消費電子產品需求走強，邊緣運算及遊戲等相關題材成為市場焦點。同時亞馬遜、Google新一代ASIC AI伺服器需求擴大，有望嘉惠相關台股供應鏈。高盛指出，RTX遊戲繪圖處理器（GPU）能作為訓練DeepSeek模型的關鍵運算IC，意味RTX GPU關鍵零組件供應商將可能迎來更強勁需求增長，特別是在關稅與運算IC出口管制擔憂之下。因此，對於中國大陸雲端服務業者（CSP）而言，使用RTX GPU來訓練DeepSeek模型將是一項合理解決方案。

在邊緣運算方面，高盛指出，AI應用導入帶動邊緣裝置規格提升，可注意高階PC與智慧型手機的關鍵主板銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）材料供應商。在遊戲方面，遊戲GPU載板升級幅度可觀，有利遊戲產業營收比重高的個股。

GPU iPhone 高盛

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