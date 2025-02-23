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烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

就市論勢／IC 設計、記憶體 可留意

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

短線上，關稅議題對美國不是利空，但華爾街都以企業獲利衰退角度渲染美股風險；真正風險是高估值和經濟環境不穩定，特別是中長期通膨復燃造成消費能力衰退，美股會出現較大下跌。

2025年起歐、日、港股轉強，特別是德國經濟接近衰退，德國股市卻因大選因素與和平紅利持續創新高；2月起美元指數開始回檔，新興市場表現轉強。外資認定台灣指數與美國科技股高度連動，關稅、兩岸關係影響有限，一直在美國總統川普放話與關稅找投資機會與風險，就像進入迷宮一樣進退失據。

後續可留意AI持續成長、AIGC模型五巨頭，前者是馬斯克的xAI推出Grok 3大型AI模型使用10萬顆輝達GPU號稱地球上最聰明AI，去年他多次喊話掃購輝達晶片愈多愈好，才有今日Grok 3挑戰ChatGPT4o的氣勢；後者是OpenAI的ChatGPT 4o、Google的Gemini、Meta AI的LLaMA、DeepSeek R1，和xAI的Grok 3各有競爭優勢，大戰硝煙味濃厚。

投資建議

本周美超微（SMCI）將繳交財報，今年來累計上漲86%；2月26日輝達將公布上季財報，預期略優於預期且展望樂觀，為3月中旬GTC大會暖身。

川普關稅多次出手，上周宣布晶片關稅稅率25%且一年內大幅提高但市場反應冷淡，AI股也消化DeepSeek衝擊，題材股資金行情蔓延。

短線操作建議包括AI機器人供應鏈、IC設計、ASIC、輝達概念股、記憶體、原物料、散裝航運。

AI 輝達 關稅

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