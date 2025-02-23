一周盤前解析／消費IC、成衣、鞋材 聚焦

台股上周五（21日）大漲242點，收在23,730點，再度進入波段新高。法人建議，因不確定風險仍多，操作建議採逢低分批布局，選股方向以美國概念股、內需消費，及消費IC、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美國總統川普一再祭出關稅戰，但其主要目的是做為談判籌碼，欲達成美國貿易平衡為目標，全球股市恐慌情緒邊際效用遞減。台股受台積電（2330）擴大前進美國的變數干擾，壓抑指數，市場資金適時轉進中小型股及股價低基期族群，盤面類股輪漲，外資期貨淨空單持續下降，籌碼面有利多方。

台新投顧協理范婉瑜指出，川普表示將對汽車、藥品、半導體等產品課徵關稅，關稅不確定性持續紛擾股市，然其負面衝擊漸淡化，指數維持在箱型區間震盪偏升。短線來看，大盤箱型區間要強勢突破的機率相對低，建議靠近區間頂部適度調節，塑化、紡織、重電、記憶體、工具機、面板等基期相對低或具題材的族群，表現相對強勢，可續留意。

第一金投顧黃奕銓認為，盤面已經來到高位階，各產業陸續輪動，位階高的、漲多的個股不建議追高，建議從有回檔、整理過、低基期個股著手，績優股終將補漲。盤面資金量能並未失控，大盤正在區間整理，權值股預計在川普政策陸續公布後，有望利空出盡，近期區間震盪來回洗盤，選股以低基期個股為主，不追高，績優強勢股等待拉回再行布局。