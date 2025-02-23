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12檔配息逾10元 搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

上市櫃公司股利政策進入密集公布期。隨高股息概念股持續獲得市場青睞，多數上市櫃公司積極展現誠意回饋股東，統計至21日止，已有12檔發配10元以上現金股息，包括川湖（2059）、台積電、創意等績優股。

根據股市觀測站、CMoney資料顯示，至目前為止，已有90家上市櫃公司正式揭露2024年股利政策，包含採用一年一次配息或多次配息個股在內，配發12元以上現金股息十家，5元以上、10元以下共11家，1元以上、5元以下為40家，不到1元則有33家。

以配發10元以上現金股息的前段班來看，採取一年二次配息的大立光、聯發科，2024年上半年分別配40元、29元；採一年四次配的台積電，2024年每季配4元、3.9元、4.5元、4.5元，合計共配16.9元。

採一年一次配息個股方面，川湖2024年擬配32.2元，創意、均華、富邦媒、是方、台灣精銳、晶碩、耕興、瑞穎等，則在10至16元不等。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，操作高配息個股，除應考量是否具有高股息ETF買盤外，亦需關注獲利能力、營運展望，及填息表現，才有助提高勝算及獲利機會。

配息 高股息

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