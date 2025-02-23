美國總統川普上任後頻頻丟出關稅議題，加上DeepSeek來襲衝擊AI產業，讓金蛇年開紅盤第一天即重挫830點。不過，仍有不少個股不但股價已經收復失土，還漲贏大盤，且獲得外資投信積極搶進，相關如凱基金（2883）、緯創、陽明等可伺機切入。

篩選金蛇年以來漲贏大盤，且近五日投信及外資買超個股，意味面對川普關稅及DeepSeek都無所畏懼，包括凱基金、緯創、群創、國泰金、玉山金、昇陽半導體、聯電、鴻海、中鋼、陽明、日月光投控、萬海、光寶科、和大、台泥，及大成鋼。

產業來看，傳產股比重明顯提升，以金融、航運、鋼鐵為主。電子股以半導體、電腦及周邊設備為主。觀察籌碼面，篩選出來的個股，外資與投信買超都逾1萬張，其中凱基金最受青睞，獲得6.5萬張買超，其次緯創、群創也各獲得5.2萬、4.8萬張買超。

股價來看，金蛇年以來，以和大狂漲47%最飆，其次是昇陽半導體、大成鋼，漲幅分別有40.8%、29.8%。

統一投顧董事長黎方國指出，今年傳產股表現機會高，主因低基期，加上今年俄烏戰爭應會停止，將有重建題材，以及洛杉磯大火，配合2028年要舉辦奧運，也有重建需求。

而要運輸原物料如鐵礦砂，航運股營運也看旺，加上川普的政策就是鼓勵石化、鋼鐵等傳統重工業，而大成鋼也明顯具有美國概念而不受到關稅影響的受惠股。

黎方國表示，金融股去年獲利創高，今年有望配發更高的股利，加上位階多半不高，具高現金殖利率題材。

黎方國認為，川普執政以來喊出要課晶片關稅，不但使得市場波動大，也壓抑電子股表現。當然AI、半導體還是最具競爭力的，仍是主流，不見得會跌，但只要有部分資金移去傳產股，拉抬股價的動能就非常強。

台新投顧副總經理黃文清分析，篩選出來的個股，多是去年沒什麼漲到的，或基本面已落底，有補漲空間。