梁彥平專欄／AI PC、機器人 布局中長線

美國總統川普的對等關稅政策已成為近期台股盤面最大不確定因素，導致法人觀望氣氛濃厚，農曆年後加權指數呈現區間震盪格局，產業領頭羊人工智慧（AI）族群股價走勢疲弱，反倒是內資熱錢輪番湧入記憶體、重電、與鋼鐵等跌深族群。

雖然股價技術面破底翻且反彈強勁，但由於盤面落後補漲股的基本面改善有限，致使股市缺乏積極追價動力，成交動能無法有效擴大，台股量價結構不佳，指數再創新高也是力有未逮。因此，投資人操作策略仍須謹慎看待，並且保留現金，以應對市場波動。

川普2.0關稅政策與美中貿易紛爭，對全球科技業的區域分工結構產生重大變革，尤其川普政府計畫對台灣半導體業課徵關稅的言論，引發台廠憂心將衝擊營運展望與產業競爭力。

同時，對台灣產業開徵針對性關稅的時程最早將在4月初宣布，主要動機在於新關稅公布前給台廠時間展現投資「誠意」，致使台積電（2330）與AI伺服器代工大廠預期將陸續赴美開展投資計畫，以應對貿易政策的不確定性。

惟美國勞動人力成本過高，加班趕工意願低，且美國消費性電子產業製造商早已外移，連帶周邊衛星零組件供應商也斷鏈。

儘管台灣代工大廠為了因應川普關稅的威脅而積極赴美擴大設廠，但面對人力高成本和技術勞工短缺，以及需要建立完整的供應鏈等現實挑戰，並非僅是積極赴美設立生產基地的解決方案可一蹴而就。

更何況，川普政策多變再變的慣性仍是無解的習題，也難怪半導體與AI供應鏈族群股價表現乏善可陳，而失去AI亮點的台股也是黯淡無光。

中國大陸新創公司DeepSeek的AI模型，確實對全球科技業產生深遠的影響，其推出的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1模型，以相對低成本和高效能引起市場廣泛關注，也將加速企業導入AI伺服器及AI邊緣應用的普及，進而提升生產效率和競爭力。

而AI成本降低的趨勢將有利於客製化晶片、矽智財、邊緣運算設備與軟體服務的需求提升，終端產品AI手機、AI PC與機器人等，也可望提振消費性電子緩慢成長的曲線，相關個股仍是中長期逢低布局標的。

台股短線面對區間上緣壓力，電子權值股主導指數上漲力道有限，低買高賣仍是操作準則。因此，股價位階低基期族群跌深補漲，仍受到市場資金青睞。

（作者是世新大學財金系副教授）