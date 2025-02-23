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未來一周美股三大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意聯準會（Fed）官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括2024年第4季國內生產毛額（GDP）成長率修正值、2月經濟諮商局消費者信心、1月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、新屋銷售等。

第三是企業財報。未來一周將有55家S&P 500企業公布財報，包含輝達、新思科技、Salesforce、直覺公司、戴爾、美超微、惠普、Snowflake、Autodesk、Workday、Zoom、泰瑟國際、Vistra、美國電塔、達美樂披薩、TJX、家得寶、爵士製藥等。

其中，輝達將於26日公布財報。富蘭克林投顧表示，雖然有川普的不確定因素，但當前美國經濟仍持穩，有助支撐美股企業獲利。根據Factset統計至14日的數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長12.7%，其中，科技股將成長21.6%，後市仍可期。

國泰投顧則指出，可注意軟體股的投資機會。DeepSeek新模型問世，可望加速人工智慧（AI）技術整合與發展，有助長期AI算力與科技產品需求。由於AI硬體相關的半導體與設備已相對漲多，估值有偏高的疑慮，且低成本大型語言模型有助提升企業軟體實際應用，預計市場資金轉向AI軟體服務及通信服務類股的趨勢將延續。

AI 美股 財報 輝達

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