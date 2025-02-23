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美股重挫台指期夜盤跌 法人：台股關注輝達財報

中央社／ 台北23日電
法人表示，市場等待美國總統川普關稅政策進展，以及本週即將登場的輝達財報法說展望，牽動AI產業景氣動向。圖／AI生成
法人表示，市場等待美國總統川普關稅政策進展，以及本週即將登場的輝達財報法說展望，牽動AI產業景氣動向。圖／AI生成

美股21日重挫，費半指數下挫3.28%，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）挫跌4%，台指期夜盤下跌255點，台積電期貨夜盤跌15元，收1080元。法人表示，市場等待美國總統川普關稅政策進展，以及本週即將登場的輝達財報法說展望，牽動AI產業景氣動向。

市場憂慮美國經濟景氣趨緩，美股21日重挫。川普21日指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）限制中國在戰略領域的投資，他也命令貿易首長恢復調查，向針對美國科技公司課徵數位服務稅國家的進口商品加徵關稅。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，市場等待川普關稅政策進展，以及本週輝達將公布財報展望。杜欣霈分析，川普持續祭出關稅戰，市場評估作為談判籌碼可能性高，全球股市恐慌情緒邊際效應遞減。

永豐證券投資顧問指出，國際股市並未受川普上台後連發關稅議題衝擊，市場漸適應川普關稅壓力。

展望台股後市，本土證券法人表示，台股受台積電是否擴大投資美國的變數干擾，壓抑指數，市場資金轉進櫃買（OTC）中小型股及股價低基期族群，盤面類股輪漲，外資期貨淨空單維持低檔，本週台股續關注川普關稅政策進展以及輝達財報展望，牽動AI產業景氣動向。

美股道瓊工業指數21日終場下跌748.63點，或1.69%，收在43428.02點，標準普爾500指數下跌104.39點，或1.71%，收在6013.13點。科技股為主的那斯達克指數重挫438.35點或2.20%，收在19524.01點，費城半導體指數則下跌174.032點，或3.28%，收在5136.594點。

台股21日上漲242.79點，收在23730.25點，成交值新台幣3911.35億元。三大法人合計買超167.66億元，其中外資買超176.85億元。

台積電 台股 川普 美國經濟 輝達 關稅

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