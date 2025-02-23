金雞下蛋 14檔年年配息逾10元…吸引存股族關注

台股高獲利公司近年持續增加，不少公司大方發放高現金股利。法人指出，大立光（3008）、寶雅（5904）、華碩（2357）等連續多年配發10元以上股息的「金雞股」，吸引存股族關注。

上市櫃公司2024年財報及股利政策陸續揭曉，台股漲至23,000點以上，平均殖利率低於前幾年，但高股息題材個股仍是行情高檔震盪時，保守型投資人的青睞標的，尤其布局除息行情的買盤亦緊盯相關訊息。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥指出，2024年各產業景氣復甦力道不一，但受惠人工智慧（AI）需求熱絡，及金控股、貨櫃航運股營運表現優於預期，預估上市櫃公司獲利可望年增35%至40%，以發放率約60%計算，整體現金股息將重返2兆元以上高檔水準。

根據法人預估的去年每股稅後純益（EPS）、股息發放率等因素研判，包括採取一年一次配息或多次配息政策個股在內，2024年現金股息有機會配發超過10元的公司，有機會較2023年的81家進一步擴增至近90家，締造台股史上最佳成績。

台新投顧副總經理黃文清表示，高EPS公司具備有產業競爭力強、現金流量充裕等特色，公司派及董事會大多會展現偏多心態，決議配發高額現金股股息，以滿足投資人的期待。

若加計最新擬配的現金股息來看（今年董事會決議擬配發2024年股息），EPS表現長年居冠的大立光，自2008年起，將連續第17年配發10元以上，華碩、群聯也將分別連續第15年、12年配逾10元。

連年發放10元現金股息金雞股

旭隼、德麥、鼎翰、可成、鈊象、寶雅、信驊、億豐、新普、環球晶、譜瑞-KY等，亦多年維持配發10元以上高股息，連同最新的配息紀錄，累計將達八至11年不等。

觀察高配息金雞股今年來股價表現，億豐雖然遭到三大法人調節4,730張，卻逆勢大漲21.1%，顯示有特定買盤進場吃貨，至於信驊、華碩、鼎翰、德麥、可成等漲幅在5.1%至16.2%間。