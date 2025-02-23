快訊

外籍人士交通事故死傷恐創新高 機車傷亡占5成

金雞下蛋 14檔年年配息逾10元…吸引存股族關注

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股高獲利公司近年持續增加，不少公司大方發放高現金股利。法人指出，大立光（3008）、寶雅（5904）、華碩（2357）等連續多年配發10元以上股息的「金雞股」，吸引存股族關注。

上市櫃公司2024年財報及股利政策陸續揭曉，台股漲至23,000點以上，平均殖利率低於前幾年，但高股息題材個股仍是行情高檔震盪時，保守型投資人的青睞標的，尤其布局除息行情的買盤亦緊盯相關訊息。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥指出，2024年各產業景氣復甦力道不一，但受惠人工智慧（AI）需求熱絡，及金控股、貨櫃航運股營運表現優於預期，預估上市櫃公司獲利可望年增35%至40%，以發放率約60%計算，整體現金股息將重返2兆元以上高檔水準。

根據法人預估的去年每股稅後純益（EPS）、股息發放率等因素研判，包括採取一年一次配息或多次配息政策個股在內，2024年現金股息有機會配發超過10元的公司，有機會較2023年的81家進一步擴增至近90家，締造台股史上最佳成績。

台新投顧副總經理黃文清表示，高EPS公司具備有產業競爭力強、現金流量充裕等特色，公司派及董事會大多會展現偏多心態，決議配發高額現金股股息，以滿足投資人的期待。

若加計最新擬配的現金股息來看（今年董事會決議擬配發2024年股息），EPS表現長年居冠的大立光，自2008年起，將連續第17年配發10元以上，華碩、群聯也將分別連續第15年、12年配逾10元。

連年發放10元現金股息金雞股
連年發放10元現金股息金雞股

旭隼、德麥、鼎翰、可成、鈊象、寶雅、信驊、億豐、新普、環球晶、譜瑞-KY等，亦多年維持配發10元以上高股息，連同最新的配息紀錄，累計將達八至11年不等。

觀察高配息金雞股今年來股價表現，億豐雖然遭到三大法人調節4,730張，卻逆勢大漲21.1%，顯示有特定買盤進場吃貨，至於信驊、華碩、鼎翰、德麥、可成等漲幅在5.1%至16.2%間。

配息 高股息

延伸閱讀

微星、華碩 押寶長天期

AI時代創新競技 華碩攜手ATCC邀學子共創AI應用大未來

防川普關稅大刀 宏碁美國NB喊漲、華碩強化供應鏈韌性

力士控華碩侵權 勝訴

相關新聞

金雞下蛋 14檔年年配息逾10元…吸引存股族關注

台股高獲利公司近年持續增加，不少公司大方發放高現金股利。法人指出，大立光、寶雅、華碩等連續多年配發10元以上股息的「金雞...

台積電衝2奈米 耗材股受惠…中砂、昇陽半等迎大商機

台積電持續推進最先進2奈米製程，外界預期將帶動供應鏈龐大商機，經過發包廠務工程、採購設備，逐步拉升產能後，接下來是原料耗...

AI鏈大廠法說 展望聚焦

AI族群緯創、光寶科、台達電將分別於24日、26日及27日召開法說會。法人預期，AI伺服器及水冷散熱等今年營運展望，將是...

半導體族群 本周法說談營運布局

多家半導體廠陸續將於本周召開法說會，包括晶圓代工廠世界先進、IC設計廠瑞鼎、義隆、達發等。外界預期，除了財報細節外，各公...

21家生技業 本周發布財報

生醫族群本周自24日至27日主要有21家公司公布2024年財報，首先24日由生達集團旗下生展及生泰兩公司打頭陣，25日有...

盤整股價好難熬...一鍵出清是唯一解？專家：無盡持有只是「買進後忘記賣」

長期投資是一種態度、一種分析的方法。 我的意思是，將思考的流程專注於決定要不要在對的價格投資於一間公司（一門生意），而不是試著做一筆超棒的股票交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。