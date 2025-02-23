21家生技業 本周發布財報

生醫族群本周自24日至27日主要有21家公司公布2024年財報，首先24日由生達（1720）集團旗下生展（8279）及生泰（1777）兩公司打頭陣，25日有藥華藥（6446）及智擎（4162）等七家主要發布財報，26日有葡萄王（1707）等七家公司，27日也有大樹（6469）等五家主要公司發布財報。

21家將公布財報的公司中，智擎第4季已確定將大賺一個股本以上，主因胰臟癌新藥「安能得（Onivyde）」2024年度歐亞地區淨銷售額達到第二期銷售里程碑，公司向授權夥伴收取5,000萬美元銷售里程碑金，貢獻智擎每股純益（EPS）逾9元。外界期待Onivyde能為公司帶來後續第三筆銷售里程金達6,000萬美元。

藥華藥去年逐季獲利成長，前三季淨利達17.3億元，每股稅後純益（EPS）則達5.2元，第3季稅後純益7.2億元，季增5.86%，年增263%，法人估計第4季獲利將繼續維持成長。

藥華藥今年除受惠競爭產品Pegasys延後出貨影響外，巴西藥證也有機會在今年4月拿到；至於藥華藥與歐洲經銷商AOP的商業仲裁案，法人更期待兩造雙方今年能啟動和解談判。

連鎖藥局通路王大樹去年前三季獲利5.06億元，年增4%，前三季EPS 3.78元，外界關注大樹除第4季獲利能否交出好成績外，更關心今年營運展望。由於大樹近日在山東濟南的藥局已啟動試營運，3月可望正式開幕，為大樹首家中國大陸據點，市場看好，台灣藥局王登陸題材。針對大樹未來大陸展店計畫，公司將在3月召開法說會具體說明。

保健品大廠葡萄王去年前三季獲利10億元，年增1.7%，法人除關注去年第4季獲利外，葡萄王旗下金雞母葡眾今年正式進軍馬來西亞市場，可望帶動整體營收逐步增強。

另外包括生達集團生達、生展及生泰三公司、美吾華集團美吾華、懷特、安特生醫三公司、中天生技集團鑽石投資、中天、合一三公司本周除了公布財報外，今年營運都將蓄勢高飛，在2025年掀起營運新高潮。