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AI鏈大廠法說 展望聚焦

經濟日報／ 記者林薏茹李孟珊劉芳妙／台北報導
AI族群法說會概要
AI族群法說會概要

AI族群緯創（3231）、光寶科（2301）、台達電（2308）將分別於24日、26日及27日召開法說會。法人預期，AI伺服器及水冷散熱等今年營運展望，將是會中焦點。此外，國巨（2327）27日則受邀參加由摩根士丹利證券舉辦的線上法說會，說明2024年第4季營運成果。外界關注日前宣布收購日廠芝浦電子的效益，以及今年被動元件產業營運展望。

緯創因應美國高毛利高階運算產品線需求，去年數度擴大投資美國廠區，除現增加州子公司，也取得德州土地與廠房，積極調配美國產能。隨川普關稅政策上路，緯創美國及其他海外生產基地將如何調整產能布局，備受市場關注。

緯創預期，第1季AI及伺服器產品營收將較去年第4季呈現雙位數成長，筆電則因去年第4季逢傳統旺季、墊高基期，第1季出貨量將下滑個位數百分比。

光寶科今年也受惠AI伺服器市場需求強勁，對包括電源等零組件及模組訂單有利，目前與AI相關營收占營收比重已達兩位數。法人看好，光寶科電源機櫃應用在新一代AI伺服器電源已陸續出貨放量，為今年營運動能增添柴火。

台達電去年來自AI電源營收比重為4%至5%，今年占比將提升，且因為AI與資料中心產品毛利率較佳，相關成長有助於整體毛利率提升，加上水冷散熱產品在去年營收比重近1%，約六至七成集中於去年第4季出貨下，相關營收在今年可望倍數成長。

國巨日前宣布收購日本上市公司芝浦電子，持續壯大產業地位，外資系券商持正面看法回應，認為多貢獻營收5%、純益3%。第1季展望，市場預期，國巨營收與毛利率將處全年谷底；展望全年，受惠AI需求，加上今年第3季完整併入芝浦電子財報，市場預估營收為1,371億元，年增12.7%。

日本 法人 美國

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