i16e有亮點 高盛喊買九台廠

蘋果iPhone 16e昨（21）日開放預購、28日上市。高盛證券出具最新研究報告，認為iPhone 16e外形設計是此次亮點之一，輕薄與未來可折疊等機型有望推動換機潮，相關供應預計未有大規模重組，包括台積電（2330）、鴻海、大立光等九大台廠，皆給予「買進」評等。

iPhone 16e即將登場，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，對蘋果供應鏈重申正向看法。其中，iPhone 16e新機在外觀設計帶來全新突破，有望推動出貨量增長。

更重要的是，未來iPhone系列可能會傾向折疊、輕薄型，外型變革將成為未來換機潮強力催化劑，嘉惠所有相關供應鏈。台廠中，高盛點名包括：台積電、鴻海、新日興、大立光、日月光、台光電、台達電、欣興、國巨等給予「買進」評等，後市將受益iPhone銷售量增長。

iPhone 16e規格方面，張博凱解析「四大亮點」，包括：相機功能、螢幕、電池續航力、AI動作按鈕。值得注意的是，iPhone 16e規格升級宛如iPhone SE3的進化版，多項功能直逼標準版iPhone 16。

其中電池續航力強，最長可達26小時影片播放時間，不僅比iPhone SE3的15小時多出近一倍，甚至比iPhone 16的22小時更持久；動作按鈕支援AI視覺智能功能，只需輕按一下即可讓AI讀取，理解用戶在螢幕看到的內容，還支援自定等其他功能。

相機鏡頭方面，後置鏡頭從iPhone SE3的1,200萬畫素直接跳級到4,800萬畫素，規格看齊iPhone 16主相機。

前置鏡頭從700萬畫素升級到1,200萬畫素，規格同樣向iPhone 16靠攏，因此基於性價比，在拍照、螢幕、續航力、AI按鈕等全面進化下，有望帶動換機潮，後市可期。