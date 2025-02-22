融資餘額大增 慎防賣壓

台股震盪盤堅，下周蓄勢挑戰前高23,943點、甚至24,000點。不過法人提醒，融資餘額快速累積，自2月7日3,060億元一路只增不減至昨（21）日3,217億元，短短十個交易日大增157億元，增幅5.1%，高於指數漲幅1%，在行情攻高過程中，宜提防短線逾百億元獲利了結賣壓出籠的可能。

加權指數連跌兩天後，昨日多方再度表態，不僅盤中高點23,732點改寫2月3日開紅盤以來新高，終場收23,730點，也在頸線23,642點之上。

法人表示，台股近期強勢，意味大盤真突破頸線可能性大，也就是浮現多方攻擊訊號，後市只要成交量持續維持至月均量水準（目前約3,663億元），盤勢有望續揚，短線將向1月7日高點23,943點挺進，本波段漲勢不排除挑戰24,000點。

以昨日盤面觀察，資金輪動到基期較低的傳產股，包括重電、紡織、營建類股都有表現，但不少個股都是短線題材。法人指出，融資餘額近來只增不減，顯示市場浮額大增、籌碼轉趨凌亂，一旦題材降溫，恐出現獲利了結賣壓。

另一方面，AI發展大浪潮市場共識成形，在DeepSeek推出低成本AI模型後更加確立，不管是半導體晶片、先進封裝、AI伺服器、矽光子、CPO等族群，中長線受惠趨勢不會改變；但不少AI相關族群股價漲幅已大，也可能出現短線獲利調節賣壓。因此，雖然今年AI股仍將是市場主流，不過由於範圍向外擴散，逐漸形成AI次產業的輪動態勢，將成為今年操作AI股的特點。