外資投信敲進台積…權值股領漲 台股衝半年新高

資金昨（21）日搶進以台積電（2330）為首的權值股，台股前十大權值股滿堂紅，指數開高收高，終場大漲242點，漲幅1%，收23,730點，是開紅盤以來、今年來、也是半年多來收盤新高。周線由黑翻紅，單周漲577點，漲幅2.4%。

加權指數不畏前一日美股收黑影響，由於金管會將鬆綁台股ETF單一個股，最高占該指數市值三成限制，市場解讀有利台股ETF加碼台積電的空間，外資與投信敲進台積電，帶動其收在昨天最高價1,095元。

台股昨日觀盤重點與後市展望

輝達將在美國時間26日公布財報。由於輝達股價已收復農曆年期間空方缺口，輝達概念股包括鴻海、廣達、英業達、緯創、聯發科等權值股跟進表態，與台積電同是加權指數上揚大功臣。

除電子股外，昨日盤面重電族群同步來「電」，資金輪動到重電等低基期傳產股，盤中重電股亞力一度攻上漲停，並帶動華城、東元等股價收紅。凱基投顧統計，昨天電子股占成交量比重59.9%，降至六成以下，第二高的是電機機械的14.1%。

19大類股漲多跌少，其中以紡織大漲1.8%最強勢，工具機、運動休閒、機器人等族群表現亮眼；16檔千金股漲跌互見，其中世芯-KY漲4.3%最強勢，大立光跌0.9%最弱勢。

綜合永豐投顧總經理李學詩、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，俄烏戰爭在美國介入下出現停火契機，市場期待烏克蘭戰後重建，將帶動鋼鐵、水泥、塑膠等原物料需求。

過去股價表現較差的傳產低基期族群近期異軍突起，以近一個月表現來看，傳產指數漲幅5.7%，同期間電子指數下跌0.6%，顯見短線資金確實轉往低基期傳產族群。

籌碼面來看，外資昨天買超178.8億元，投信賣超48億元，自營商買超42億元，三大法人總計買超172.8億元。八大公股行庫逢高調節，賣超46.8億元。

法人表示，下周關注焦點包括：輝達將在美國時間26日公布財報，3月初還有MWC、工具機展及3月中輝達GTC大會，有望讓市場看見AI更多應用，預料機器人題材將再受矚目。