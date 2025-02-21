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就市論勢／半導體、重電 題材熱

經濟日報／ 杜欣霈（PGIM保德信中小型股基金經理人）

盤勢分析

台股昨（21）日由電子權值股領軍展開反彈走勢，指數終場大漲242點，收23,730點；本周台股周線大漲577點，漲幅2.4%，單周日均量3,970億元。

三大法人本周僅投信站在調節方，賣超150億元，外資與自營商中止連三賣，外資本周回補312億元，自營商買超59億元，三大法人合計買超220億元。

值得留意的是，儘管美國總統川普一再祭出關稅戰，但因為市場已知道其背後目的是作為談判籌碼，以達到美國貿易平衡，因此這次全球股市恐慌情緒邊際效應遞減。

目前市場在等待川普關稅政策及下周即將登場的輝達財報。雖然DeepSeek讓AI產業生態出現多元發展，然全球AI應用加速、訓練成本下滑，以及有利邊緣AI發展等，一直是AI發展途徑的預期趨勢。

投資建議

AI相關產業持續為台股投資主軸，半導體產業上行循環外溢效應，可望在邊緣AI加速發展下更為明顯。根據統計，2024年全球半導體市場總銷售額達6,276億美元，年增幅18.3%，2025年年增幅將維持11.2%的雙位數成長。

除科技股外，近期重電族群重返強勢，主要是受惠川普將成立國家能源主導委員會（NEDC），以滿足AI領域所需要的高速電力成長需求。

根據美國能源部規劃，今年第1季與2026年下半年將開始建設新的輸電系統，預期2025年至2035年間，美國跨區域送電網絡容量成長將超過100%，帶動變壓器需求以每年6-7%速度成長，相關重電、線纜族群深具成長性。

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