ETN 趨勢導航／元大上櫃ESG成長N 周漲5.8%
川普關稅議題鈍化，加上美費半指數翻多，激勵台股本周震盪走高，收在相對高點，蓄勢挑戰24,000點，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大上櫃ESG成長N（020027）單周漲幅達5.81%，拔得頭籌。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有七檔績效打敗兩市大盤，以元大上櫃ESG成長N上漲5.81%表現最亮麗，排名二、三分別為元大櫃買半導體N、元大上櫃ESG高息N，單周漲幅各為5.13%、4.71%。
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