一周熱門零股／國泰永續高息 人氣旺
台股本周零股市場焦點，在於美國總統川普關稅等政策不確定性，市場對後市多空看法不一，零股投資人多選擇退場觀望，交投降溫，其中國泰永續高股息（00878）為十大熱門標的榜首。
此外，市場專家指出，美國最新公布的請領失業金人數，由21.4萬上升到21.9萬人，高於市場預期的21.5萬人；連續請領失業金人數從184.5萬上升至186.9萬人，也高於市場預期的186.8萬人。市場開始質疑美國消費韌性，將左右經濟、股市中長期走向，影響了台股零股投資人進場布局意願。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，國泰永續高股息、元大台灣50、台積電、元大高股息、富邦台50、鴻海、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、台達電、緯創，十檔標的交易量從926萬至171萬股，較上周降溫。
本周零股市場，高股息等ETF勢力再次崛起，在於近期聯準會（Fed）官員有關未來利率政策走向說詞，儘管說法不同，但傳達整體來看通膨面臨多國關稅制裁仍有僵固風險，但Fed未來還是會維持降息循環，帶動高股息等ETF再次進入零股投資人目光。
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