興櫃一周回顧／精誠金融勁揚逾九成
觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，354檔興櫃個股本周漲多於跌，平均本周上漲1.61%，表現最強興櫃股由第三方支付的精誠金融（7819）奪下，單周大漲超過九成，登上興櫃周漲幅王。
根據櫃買中心昨（21）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額127.06億元、成交2.14億股、成交14.72萬筆，三項數據均低於前一周；不過以個別表現來看，漲幅超過一成檔數增加，由前一周的15檔增至21檔。
本周興櫃市場最會漲的是持續上演蜜月行情的精誠金融，12日登錄興櫃，是今年來第14家新登錄興櫃公司，主要服務包括代理國內外知名品牌信用卡刷卡機、密碼鍵盤及簽名板等設備銷售及租賃等，21日收盤價為343元。
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