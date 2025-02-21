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台股本週漲逾577點 上市公司總市值衝上76兆

中央社／ 台北21日電
股市示意圖。圖／ingimage
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台股穩步墊高，本週上漲577.64點或2.49%，今天集中市場指數收在23730.25點。根據證交所統計，全體上市公司總市值上升到新台幣76兆2132億元，創下近7個月新高。

產業別指數方面，電機機械類指數本週上漲6.49%，漲幅最大；生技醫療類指數本週下跌4.77%，跌幅最大。其他未含金融類指數上漲541.24點，漲幅約2.68%；未含電子類指數上漲307.85點，漲幅約1.56%；未含金融電子類指數上漲282.39點，漲幅約1.91%。

本週全體上市股票成交金額為1兆7385億元，股票成交量週轉率2.2%。成交金額前3名產業為半導體類5591.8億元，占全體上市股票交易金額比重32.16%；電子零組件類1914.6億元，占比11.01%；電腦及週邊設備類1909.25億元，占比10.98%。

累計今年初開盤迄今共30個交易日，集中市場總成交金額為11兆700億元，市場日平均成交金額3690億元，股票成交量週轉率11.5%，股票日平均成交量週轉率0.38%。

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