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安聯投信：台股利空暫淡化 周線收紅

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

儘管美股收黑，但21日台股以紅盤開出後，早盤維持平盤震盪格局，隨後逐步出量走強，終場上漲242.79點，收在23730.25點，成交量3970.61億元。周線收紅。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到今年來全球面臨地緣政治、產業及政策變化等不確定性干擾，台股隨之上下震盪；另方面也在反覆消化DeepSeek利空消息；不過下半周在大型權值股走強，電子、重電類股輪動上攻，加上資金湧入營建、PCB、工業電腦等低基期族群，帶動台股穩步上揚。

其中針對關稅議題的不確定性，安聯投信台股團隊表示，預期實質經濟影響不大，但對股市心理層面有影響，但若市場出現非理性下跌，反而應伺機布局；在評價風險部分，需留意部分股票評價面上升，但業績未同步跟上，加上美國對等關稅等不確性仍會對盤勢形成壓抑，因此布局上更應關注企業基本面獲利。

在政策面，安聯投信台股團隊表示，中國2025年是「十四五」規劃收官之年，為了將各方面積極因素轉化為發展實績，其中包括：提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。透過提高赤字率，可以加強逆週期調節，為經濟發展注入更多動力，挹注市場信心。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，雖然第1季挑戰較大，盤面偏向整理、波動的格局；面對川普諸多政策的不確定性，壓抑盤勢，但也是機會點，預期今年整體企業獲利將向上創歷史新高，大盤可望隨獲利走高，關注企業基本面仍是關鍵。近期可留意即將登場的重要美國企業財報表現，可能對整體股市帶來較大影響。

台股 基本面 美國

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