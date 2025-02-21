外資買超176億元 竟大買這檔高息ETF逾3.9萬張

台股21日以23,730.25點收盤，上漲242.79點，三大法人中僅投信賣超， 外資則是買超176.85億元，統計外資買賣超個股發現，買超復華台灣科技優息（00929）竟達39,641張，居買超個股冠軍， 其次是買超新光金（2888）；賣超個股冠軍則是金寶（2312）， 另外， 泰金寶-DR（9105）也遭賣超。

台股早盤以23,526.13點開高後走高，盤中高點達23,732.58點，終場收在23,730.25點，上漲242.79點，漲幅1.03%，周線上漲577.64點，周漲幅2.49%；三大法人買超167.66億元，包括外資買超176.85億元，投信賣超51.19億元，自營商買超（合計）42億元，其中自營商（自行買賣）買超9.4億元，自營商（避險）買超32.6億元。

台積電（2330）反彈上漲，以1,095元收盤，上漲15元，漲幅1.39%，聯發科（2454）、鴻海（2317）也收紅，重電股亞力（1514）漲停打開，最後收漲逾6%，華城（1519）上漲近2%收盤，士電（1503）及中興電（1513）尾盤翻黑，事欣科（4916）、威強電（3022）以漲停收盤，另外，機器人概念股也走強，和大（1536）、所羅門（2359）、穎漢（4562）等大漲。

統計外資買超前十大個股依序是復華台灣科技優息、新光金、中信中國50正2、玉山金、元大台灣價值高息、群創、聯電、復華富時不動產、英業達、凱基金等；外資買超前十名中， 金融股及電子股各有3檔，ETF則有4檔。

外資買超冠軍是復華台灣科技優息，買超第二名新光金21,172張，另外，買超玉山金13,769張，凱基金也獲外資買超11,296張。

統計外資賣超前十大個股依序是金寶、大同、中信中國高股息、凱基金乙特、泰金寶-DR、兆豐金、華新、台泥、旺宏、華航等；外資賣超金寶7,885張最多，其次是賣超大同6,666張，泰金寶-DR遭賣超5,597張。