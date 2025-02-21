快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 16e即將登場 高盛喊買「九大台廠」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
Apple推出iPhone 16系列新成員 iPhone 16e。圖／蘋果提供
Apple推出iPhone 16系列新成員 iPhone 16e。圖／蘋果提供

蘋果手機iPhone 16e晚間將開放預購、28日全面上市。外資高盛證券出具最新研究報告，認為iPhone 16e的外形設計將是此次亮點之一，輕薄、可折疊等機型有望推動換機潮，而相關供應預計未有大規模重組，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等九大台廠，皆給予「買進」評等。

隨著iPhone 16e即將登場，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，對於蘋果供應鏈仍重申正向看法。其中，iPhone 16e新機不僅在外觀設計上帶來全新突破，將有望推動設備出貨量顯著增長，該規格甚至超越iPhone SE3，有望全面升級。

更重要的是，未來iPhone系列可能會傾向摺疊、輕薄型，在外型上的變革將成為未來換機潮的強力催化劑，嘉惠所有相關供應鏈。台廠中，高盛點名包括：台積電、鴻海、新日興（3376）、大立光、日月光（3711）、台光電（2383）、台達電（2308）、欣興（3037）、國巨（2327）等給予「買進」評等，後市將受益於iPhone銷售量的增長。

iPhone 16e規格方面，張博凱解析「四大亮點」，包括：相機功能、螢幕、電池續航力、AI動作按鈕。值得注意的是，iPhone 16e規格升級宛如iPhone SE3的進化版，多項功能直逼標準版iPhone 16。

其中，電池續航力強，最長可達26小時的影片播放時間，不僅比iPhone SE3的15小時多出近一倍，甚至比iPhone 16 的 22 小時還更持久；動作按鈕則支援AI視覺智能功能，只需輕按一下即可讓AI讀取，並理解用戶在螢幕上看到的內容，還支援自定等其他功能。

另外，相機鏡頭方面，後置鏡頭從iPhone SE3的1,200萬畫素（光圈 f/1.8）直接跳級到4,800萬畫素（光圈 f/1.6），規格與iPhone 16主相機看齊；前置鏡頭則從700萬畫素（光圈 f/2.2）升級到1,200萬畫素（光圈 f/1.9），規格同樣向iPhone 16靠攏，因此基於性價比，在拍照、螢幕、續航力、AI按鈕等全面進化下，有望帶動換機潮啟動，後市可期。

E3 iPhone iPhone 16

延伸閱讀

最便宜AI iPhone來了 市場憂銷量…蘋概股反應冷淡

iPhone 16e預購熱 電信業推零元購

關稅戰 蘋果新品估漲10%

蘋果推廉價手機強化版iPhone 16e Siri更聰明 起價600元

相關新聞

台股上漲242點收23,730點 台積電上漲15元收1,095元

台股21日強勢，早盤以23,526.13點開出，終場收23,730.25點，上漲242.79點，漲幅1.03%，成交量3...

台股周線收紅 市場等待川普關稅政策及輝達財報

台股21日由電子權值股領軍展開反彈走勢，指數終場上漲242.79點，漲幅1.03%，大盤收在23,730.25點，周線大...

iPhone 16e即將登場 高盛喊買「九大台廠」

蘋果手機iPhone 16e晚間將開放預購、28日全面上市。外資高盛證券出具最新研究報告，認為iPhone 16e的外形...

MWC、工具機展、輝達GTC的熱門焦點 推升機器人漲不停

MWC 2025、台北國際工具機展、輝達（NVIDIA）GTC大會將在3月登場，其中一個共同的大熱門就是機器人，在國際大...

房地產保值性佳仍吸引資金 多檔營建股創波段新高

上市營建指數自1/13見低點後，一路沿著五日線走高，21日更站上年線大關，今日上市、上櫃營建股漲幅都逾1%。觀察個股發現...

台股上漲242點 三大法人買超167億元

台股21日開高走高，收在23,730.25點，上漲242.79點，漲幅1.03%，成交量3,911.36億元，三大法人買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。