iPhone 16e即將登場 高盛喊買「九大台廠」

蘋果手機iPhone 16e晚間將開放預購、28日全面上市。外資高盛證券出具最新研究報告，認為iPhone 16e的外形設計將是此次亮點之一，輕薄、可折疊等機型有望推動換機潮，而相關供應預計未有大規模重組，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等九大台廠，皆給予「買進」評等。

隨著iPhone 16e即將登場，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，對於蘋果供應鏈仍重申正向看法。其中，iPhone 16e新機不僅在外觀設計上帶來全新突破，將有望推動設備出貨量顯著增長，該規格甚至超越iPhone SE3，有望全面升級。

更重要的是，未來iPhone系列可能會傾向摺疊、輕薄型，在外型上的變革將成為未來換機潮的強力催化劑，嘉惠所有相關供應鏈。台廠中，高盛點名包括：台積電、鴻海、新日興（3376）、大立光、日月光（3711）、台光電（2383）、台達電（2308）、欣興（3037）、國巨（2327）等給予「買進」評等，後市將受益於iPhone銷售量的增長。

iPhone 16e規格方面，張博凱解析「四大亮點」，包括：相機功能、螢幕、電池續航力、AI動作按鈕。值得注意的是，iPhone 16e規格升級宛如iPhone SE3的進化版，多項功能直逼標準版iPhone 16。

其中，電池續航力強，最長可達26小時的影片播放時間，不僅比iPhone SE3的15小時多出近一倍，甚至比iPhone 16 的 22 小時還更持久；動作按鈕則支援AI視覺智能功能，只需輕按一下即可讓AI讀取，並理解用戶在螢幕上看到的內容，還支援自定等其他功能。

另外，相機鏡頭方面，後置鏡頭從iPhone SE3的1,200萬畫素（光圈 f/1.8）直接跳級到4,800萬畫素（光圈 f/1.6），規格與iPhone 16主相機看齊；前置鏡頭則從700萬畫素（光圈 f/2.2）升級到1,200萬畫素（光圈 f/1.9），規格同樣向iPhone 16靠攏，因此基於性價比，在拍照、螢幕、續航力、AI按鈕等全面進化下，有望帶動換機潮啟動，後市可期。