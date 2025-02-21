MWC、工具機展、輝達GTC的熱門焦點 推升機器人漲不停

MWC 2025、台北國際工具機展、輝達（NVIDIA）GTC大會將在3月登場，其中一個共同的大熱門就是機器人，在國際大廠輝達、特斯拉、Meta、蘋果等競相投入，加上展覽的推波助瀾，機器人股持續熱燒，成為盤面上的焦點，21日濱川（1569）、高鋒（4510）、彬台（3379）飆上漲停收盤，所羅門（2359）、穎漢（4562）、新漢（8234）、和大（1536）、慶騰（4534）則是大漲逾半根停板。

2025年台北國際工具機展將在3月3日至8日登場，由外貿協會與台灣機械公會共同主辦，國內外參展廠商計1,030家、使用6,110個攤位，規模創高，主要聚焦「AI與機器人」、「未來智造」與「綠力永續」三個核心、五大領域，共有八大亮點。

台北國際工具機展今年首度將「AI與機器人」列入核心主題，機器人議題持續發燒，和大、高鋒、台灣精銳（4583）、上銀（2049）、大銀微系統（4576）、時碩（4566）、全球傳動（4540）、直得（1597）等搶進全球機器人關鍵供應商第一線的廠商深受矚目；包括台灣精銳、上銀、東台（4526）、和大、宇隆（2233）、程泰（1583）等，都將向國際大廠展示新應用與技術。

MWC 2025預計3月3日至6日將在西班牙巴塞隆納登場，今年主題為「Converge・Connect・Create（融合、連接、創造）」，將展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

MWC今年參展的廠商包括高通、諾基亞、愛立信、華為、Google、AWS、Meta等上千家知名企業參加，台灣廠商則有聯發科、宏達電、廣達、和碩、光寶、智邦、啟碁、中磊、智易等，另外，AI 3D視覺與機器人技術公司所羅門也將站上MWC國際舞台。

輝達（NVIDIA）年度盛會GTC大會將在美西時間3月17日至21日登場，輝達在於人形機器人領域提供完整的生態系，預期3月GTC將會提出人形機器人生態系的進一度規劃後產品更新。

AI熱潮延燒，其中獲得輝達執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克及台積電（2330）董事長魏哲家等人點名的AI機器人，更是大熱門的議題；馬斯克在1月的消費電子展（CES）演講時表示，「人形機器人可能成為有史以來最了不起的產品」；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也在CES說，「機器人時代」即將來臨，包括自動駕駛與人形機器人在內的機器人技術，可能成為「全球有史以來規模最大科技產業」；Meta和蘋果兩家資本雄厚的大公司加入競爭。

國際大廠競相看好機器人的發展，加上MWC、國際工具機展、輝達GTC大會的加持，維繫機器人股的熱度，族群漲勢輪動。