房地產保值性佳仍吸引資金 多檔營建股創波段新高

上市營建指數自1/13見低點後，一路沿著五日線走高，21日更站上年線大關，今日上市、上櫃營建股漲幅都逾1%。觀察個股發現，多檔營建股也都創波段新高，上曜（1316）今更攻上漲停板，根基漲幅逾5%，新美齊（2442）、欣巴巴（9906）、京城（2524）、永信建（5508）漲幅都逾4%。

對於今年台灣房市變化，安侯建業畢馬威不動產副總經理林昇恒表示，川普的關稅政策將加深全球通膨壓力，預料保值性佳的房地產仍能吸引資產階級資金，台灣房價將維持目前水平。

至於央行方面，今年觀察重點是逾放比，由於過去半年銀行大幅調升房貸利率，加上央行嚴格管制轉貸、已出現部分民眾繳不起房貸違約，房貸逾放比有增加趨勢、如果情況惡化，央行可能會鬆綁措施，房市將再生變化。

金融圈主管說，儘管大台北地區房價難有大幅下跌空間，但近期房市確實出現「交易期間拉長、議價空間變大」等現象，民眾對房價看漲的預期心理趨緩。

代銷龍頭海悅（2348）表示，1月合併營收達4.97億元，較上月4.55億元增加9.1%，惟比去年同期減少50.6%；單月營收主要由代銷收入貢獻，相較上月明顯增長63.8％，顯示房市買氣仍在，只要銷售價格符合市場預期，依舊獲得首購、首換購屋族群青睞。

以建商開工數來看，雖然新北市去年開工宅數下滑達62.9%最多，台南市也年減37.7%，但其餘四都，去年開工量仍較2023年呈現16%至48%的正成長力道，年增率最高的為桃園市，達48.4%，開工宅數最高的為台中，且年增率仍達16.5%。

上曜今股價一路走高，漲停鎖死，收16.6元，成交量逾1.4萬張，漲停排隊買單達19萬張；根基大漲逾6%，站上年線，新美齊、永信建也都創波段新高。