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台股上漲242點 三大法人買超167億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股21日開高走高，收在23,730.25點，上漲242.79點，漲幅1.03%，成交量3,911.36億元，三大法人買超167.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超176.85億元，投信賣超51.19億元，自營商買超（合計）42億元，其中自營商（自行買賣）買超9.4億元，自營商（避險）買超32.6億元。

台積電（2330）反彈上漲，收1,095元，漲幅1.39%，聯發科（2454）、鴻海（2317）也收紅。重電股股價洗三溫暖，亞力（1514）漲停打開，最後收漲逾6%，華城（1519）終場僅上漲近2%，士電（1503）、中興電（1513）尾盤翻黑。低軌衛星龍頭昇達科（3491）大漲約8%，收455.5元，再創歷史新高，事欣科（4916）亮燈漲停，收51.4元。機器人概念股走強，高鋒（4510）衝上漲停板，和大（1536）也持續攻高，收88.2元，漲幅近7%，新漢（8234）、所羅門（2359）、穎漢（4562）漲幅逾5%。

漲停 自營商

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