台股上漲242點收23,730點 台積電上漲15元收1,095元

台股21日強勢，早盤以23,526.13點開出，終場收23,730.25點，上漲242.79點，漲幅1.03%，成交量3,911.4億元。櫃買則收263.43點，上漲0.68%。台積電（2330）終場收1,095元，上漲15元。

盤面上以類股來看，以居家生活、運動休閒、紡織、油電燃氣、營建、百貨、塑膠等較為強勢，另外則以電器電纜、航運、綠能環保等表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有華城（1519）、和大（1536）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、亞力（1514）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、昇陽半導體（8028）、環宇-KY（4991）、華星光（4979）、飛捷（6206）、藥華藥（6446）、欣興（3037）等。

而量大弱勢的則有，中興電（1513）、亞光（3019）、士電（1503）、川湖（2059）、合機（1618）、新日興（3376）、華邦電（2344）、創意（3443）、采鈺（6789）、長榮（2603）、旺矽（6223）、神準（3558）、大立光（3008）、華榮（1608）等。

統一投顧表示，儘管川普一再祭出關稅戰，但其主要目的是做為談判籌碼，欲達成美國貿易平衡為目標，全球股市恐慌情緒邊際效用遞減。台股受台積電擴大前進美國的變數干擾，壓抑指數，市場資金適時轉進OTC中小型股及股價低基期族群，盤面類股輪漲，外資期貨淨空單持續下降，籌碼面有利多方。

另外，操作建議採逢低分批布局，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、NVIDIA概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。