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長聖庫藏股威猛！生醫族群復生 藥華藥止跌反彈

經濟日報／ 本報記者/台北即時報導

美股三大指數20日齊跌，零售業龍頭沃爾瑪財測遜於預期，引發投資人對經濟前景的疑慮，但台股受惠台積電（2330）開高站上5日線拉抬，集中市場也強漲逾200點、敲門23,700關，盤面各大類股多數跟漲。其中，生醫族群具除「美國製造」題材外，受長聖（6712）啟動庫藏股快攻漲停、泰福-KY（6541）整併開低走高，以及藥華藥（6446）止跌反彈、上櫃準新兵表現剽悍等聯袂拉抬，類股漲幅位列前段班。

長聖董事會20日決議，擬於2月21日至4月20日執行庫藏股2,000張，買回價格區間為每股170元至260元。長聖早盤開高在182元，不到10分鐘即放量觸及漲停190.5元，雖未能鎖住，但盤中仍維持7%以上的漲幅表現，並帶動大樹（6469）同步放量觸及漲停177元、站上3餘月波段新高，沛爾生醫-創（6949）也攻上漲停146元。長聖CDMO業務持續穩健成長，2024年營收9.39億元、年增23.6%，稅前每股盈餘有望達6元以上；此外，長聖透過技術入股取得美國幹細胞合資公司48.78%股權，合資公司目前聚焦於細胞新藥UMSC01的臨床試驗，未來將持續強化技術研發，並拓展美國市場業務布局，為長聖在國際市場的成長注入更多動能。

泰福20日宣布，已完成對保瑞藥業子公司保瑞生技的整併，將攜手打造國際級生物製劑CDMO戰隊。泰福21日股價雖開低在73.1元，但多頭發動快攻，盤初帶量急拉逾4.5%，收復5日線並拉出一根紅棒。泰福表示，此次交易完成後，泰福生技將攜手保瑞集團打造國際級生物製劑CDMO戰隊，泰福生技的CDMO業務也將「Bora Biologics」品牌進軍全球生物製劑代工市場。

另，生醫族群近月也將陸續有新兵報到，其中，威力德生醫（7713）預計於2月24日上櫃掛牌、浩宇生醫（6872）暫定3月7日掛牌，21日早盤股價雙漲約5%，表現強勢。威力德生醫主要從事體外診斷設備的租賃及試劑銷售、人力派遣及醫療資訊平台等服務，2023年合併營收9.40億元，EPS 3.71元，2024年前三季合併營收7.43億元，EPS 3.12元。浩宇生醫2月24日至26日辦理公開申購，預計3月3日抽籤，暫定3月7日掛牌，浩宇生醫專注解決複雜且精細的腦部疾病，主要客戶群涵蓋全球醫學中心、腦腫瘤與癲癇專科醫院。

此外，美國總統川普對汽車、晶片和藥品徵收關稅。國內生醫族群中，擁有「美國製造」利基的保瑞（6472）、藥華藥、長聖等，不僅可望免於關稅干擾，也都將有機會享受轉單效益，也為生醫多頭添動能。

保瑞 美國

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