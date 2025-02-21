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美股跌多漲少 投顧：台股籌碼面有利多方

中央社／ 台北21日電

美國零售巨頭沃爾瑪公司（Walmart）財測令人失望，美股跌多漲少。投顧法人分析，台股受台積電擴大前進美國的變數干擾，壓抑指數表現，不過外資期貨淨空單持續下降，籌碼面有利多方，後續觀察成交量能否有效放大來化解上檔賣壓。

美股道瓊工業指數20日挫跌450.94點或1.01%，以44176.65點作收；標準普爾500指數下跌26.63點或0.43%，收6117.52點；科技股那斯達克指數下滑93.89點或0.47%，收19962.36點；費城半導體指數微漲0.94點或0.02%，收5310.63點。

台股20日持續區間震盪，台積電等權值股疲軟，加權指數終場跌116.62點，收在23487.46點，守住5日線約23483點，成交值新台幣3815.48億元。籌碼部分，外資賣超167.97億元，連2賣；三大法人合計賣超238.6億元。

產業訊息方面，雞肉大廠卜蜂公告2024年財報，受到雞價不佳影響，稅後純益19.29億元、年減14.9%，每股純益為6.55元，不過獲利和每股純益仍雙創歷年次高。

在人工智慧（AI）伺服器帶動下，滑軌大廠川湖公布2024年財報，去年營收新台幣101.29億元、年增75.7%，年營收首度衝破百億元大關；稅後純益61.55億元、年增1.27倍，每股純益高達64.59元，創歷史新高。

遠傳電信2024年稅後淨利創近18年來新高，董事會決議擬配發現金股利每股3.56元，為近6年來新高，盈餘發放率達100%。

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