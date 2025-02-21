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台股人氣不墜 中小股火紅…八大行庫連二買

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股人氣沒退潮，內資買盤轉向中小型股。聯合報系資料照
台股人氣沒退潮，內資買盤轉向中小型股。聯合報系資料照

台股人氣沒退潮，昨（20）日雖面臨三大法人聯手賣超238.8億元，台積電（2330）、聯發科等權值股壓盤，下跌116點收23,487點，連二跌，但內資買盤轉向中小型股，櫃買指數自開紅盤以來14個交易日，多達11日漲幅優於集中市場，顯示買盤依舊在，只是換股操作。

以集中市場來看，外資單日賣超167.9億元，連二賣，主要調節台積電、世芯-KY、智邦、台達電、聯發科，在11.7億元至48.4億元不等，但本周累計買超135.3億元，有望終止連兩周賣超。外資在台指期留倉淨空單小減218口，續降至24,533口，2024年6月28日以來新低。

投信在ETF換股及因應配息需求下，昨日大賣64.4億元，改寫史上第三大紀錄，連三賣；自營商小賣6.4億元，但自行買賣部位買超20.3億元，跟隨盤面輪動靈活操作；八大公股券商則回補27.1億元，連二買，主要承接聯發科、國泰永續高股息等。

此外，盤後進出資料顯示，元大、國泰、元富等國內金控旗下券商，昨日受託買超金額分別為34.9億元、34.4億元、33億元，高居前三大，除ETF造市、客戶低接等因素外，不排除同一金控旗下壽險進場撿便宜。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股近日走勢與美股脫鉤，主要在於川普晶片關稅議題，持續壓抑權王台積電表現，所幸題材類股持續良性輪動，研判大盤上有壓、下有撐，後市可望延續震盪偏多，個股表現空間大於指數，拉回擇優分批布局。

市場評估美聯準會（Fed）元月利率決策會議紀要大致符合預期，對川普提出的25%特定貨物關稅影響反應平淡，美股四大指數周三同步收高，但台股昨日在三大法人偏空操作下，呈現開低走低，成交量略增至3,910億元。

台積電 台股

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