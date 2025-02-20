券商業務鬆綁 財管商機大開…預計Q2上路、17家業者受惠

金管會昨（20）日公布「法規調適平台」第一階段共18項成果，其中六大亮點鬆綁中，金管會正研擬鬆綁券商「客戶分戶帳」僅須一半計入負債，以降低券商負債淨值比，此舉可讓券商擴大業務，以17家開辦分戶帳的券商受惠大，預計將在今年第2季上路。

依現行規定，券商負債占淨值以六倍為限。券商開辦分戶帳，讓客戶交割款可放在「分戶帳」中，該分戶帳款也需計入券商負債。隨分戶帳款愈來愈多，將會讓券商負債擴大，進而擠壓到其他業務。

金管會鬆綁券商分戶帳內容

證期局副局長黃厚銘說，分戶債屬負債，但一、不會對券商業務產生額外風險，二，客戶分戶帳與券商資產分離，三、券商和債權人都不能主張款項權利，分戶帳受到高度保障。

因此金管會研擬，當券商計算負債淨值比時，可只將一半分戶帳款計入負債，例如券商分戶帳款有1億元，但只需5000萬元計入負債，藉此降低負債淨值比，也不會因龐大分戶帳去限縮券商其他業務。

所謂「客戶分戶帳」是指券商交割專戶中，下設一個客戶的「分戶帳」。例如券商在A銀行設一個專戶，券商會從該專戶中，再給客戶一個虛擬帳號（稱分戶帳）做買賣股票的資金收付。

過去投資人要買賣股票，除在券商開戶、還得另外找一家銀行做交割行；有了分戶帳後，投資人只需找一家券商開戶即可完成交割（民眾交割款是透過券商名義、存放在券商在銀行開的交割專戶中）。

此舉對券商而言，可將客戶資金留在券商，藉此描繪投資人的投資輪廓，進一步做財富管理，券商還可透過提供此一站式服務，長期可讓投資人將銀行端資金，慢慢「移轉」到券商端，與銀行一爭財管天下。