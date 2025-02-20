國泰金信心調查 逾六成認為美牽動大盤

國泰金控（2882）昨（20）日公布2月國民經濟信心調查結果，對於影響今年台灣股市的重要因素，高達43%的民眾認為，美國股市走勢為影響今年台股走勢的最重要原因，此外也有24%民眾預期，課徵關稅影響全球貿易活動會衝擊股市表現，另有12%民眾覺得，全球與兩岸地緣政治風險為重要因素。

國泰金每月都會進行國民經濟信心調查，美國總統川普上任後陸續祭出新政策，包含一連串的關稅加徵新制，為全球股市與經濟帶來巨大動盪，因此，2月的時事題為「民眾對於影響2025年台灣經濟與股市重要因素調查」。

調查結果指出，對於影響今年台股走勢最重要的因素，約有六成七的民眾認為「與美國有關」，特別是美股走勢與川普的關稅政策。

至於影響今年台灣經濟重要因素調查，34%的民眾認為，最主要因素為課徵關稅影響全球貿易活動，其次有26%民眾覺得主因是美國經濟成長動能，另有14%民眾認為，全球與兩岸的地緣政治風險是重要因素。

結果顯示，民眾認為除美股與關稅政策會影響台股外，逾六成民眾認為，關稅政策與美國經濟成長動能，同樣是牽動台灣今年經濟表現的關鍵主因。

國泰金國民經濟信心調查是在2月1日至7日間進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6,815份有效填答問卷。