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國泰金信心調查…台股樂觀指數 六個月低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金調查結果顯示，民眾短期內對股市的樂觀情緒明顯降溫、跌至六個月低點。聯合報系資料照
國泰金調查結果顯示，民眾短期內對股市的樂觀情緒明顯降溫、跌至六個月低點。聯合報系資料照

國泰金控（2882）昨（20）日發布2025年2月國民經濟信心調查結果。受到美國總統川普關稅政策不確定性影響，國際股市區間震盪，國泰金調查結果顯示，民眾短期內對股市的樂觀情緒明顯降溫、跌至六個月低點，但風險偏好指數連兩升並創半年新高；調查結果指出，農曆春節假期後，民眾買賣房意願同步提升，其中買房意願連四月走揚，並創下半年新高。

國泰金控昨天公布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查，川普就職後簽署多項包含課徵關稅在內的行政命令，政策不確定性令國際股市區間震盪。

股市樂觀指數
股市樂觀指數

調查結果顯示，民眾對台股的樂觀指數大幅下降至9.2，為六個月低點，但風險偏好指數連兩升，小幅走高至19.3，創下半年來新高。

農曆春節過後，民眾買賣房意願同步走揚，其中買房意願連四升來到-48.5，同樣是半年新高，賣房意願則是終止連兩跌、上升至-15.7。

在經濟成長與通膨預期方面，國泰金指出，53%民眾預期今年經濟成長率低於3%，66%民眾預期通膨高於2%。

主計總處於2024年11月29日預估，台灣今年經濟成長率為3.29%，通貨膨脹率則是1.93%。2月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值小幅下降至2.84%，且有53%的民眾認為，今年經濟成長率會低於3%；而民眾對於今年平均通膨預期值持平在2.28%，有66%的民眾認為，今年通貨膨脹率會高於2%。

相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估較保守，通膨預期則相對較高。

國泰金表示，國發會最新公布的2024年12月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。

調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-6.4，但展望樂觀指數明顯走弱至-11.2，為逾兩年新低，大額消費意願指數下降至8.3，耐久財消費意願指數同步微降至-8.8，顯示民眾消費動能短期降溫。

國泰金控 通膨

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